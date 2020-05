FOG : "Avec Bedos on s'en est mis plein la gueule, mais on s'aimait bien !"

publié le 31/05/2020 à 16:33

Franz-Olivier Giesbert était l’invité du Journal Inattendu à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, "Dernier été", publié chez Gallimard. Un roman d’anticipation humoristique dont l’action se déroule à Marseille en 2030 sous une canicule insoutenable et en pleine épidémie d’un nouveau coronavirus, le Covid-30.

Une émission au cours de laquelle il a bien sûr été question de la disparition deux jours plus tôt de Guy Bedos. Sur le plan des idées politiques, les deux hommes se sont pas mal accrochés mais cela n’entachait pas leur relation . "Avec Guy Bedos, on s’en est mis plein la gueule mais on s’aimait bien", a expliqué le journaliste, très lié avec le fils de l’humoriste décédé. "Nicolas Bedos, c’est un génie", a-t-il ainsi lâché.

Il a aussi été question de débat, de liberté de paroles et de souverainisme avec Michel Onfray. Le philosophe lance un nouveau magazine intitulé "Front Populaire" et FOG en a profité pour dénoncer une véritable inquisition dont il ferait l’objet.

L’émission s’est achevé sous les étoiles du ciel de Tahiti, d’où Olivier de Kersauzon a appelé son ami Giesbert pour un coup de fil clin d’œil et plein de sous-entendus entre ces deux copains coquins.