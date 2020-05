Allain Bougrain Dubourg : "Après le virus, le libre-échange doit devenir le juste-échange"

publié le 10/05/2020 à 13:28

Grande figure depuis les années 70 de la défense des animaux et de la biodiversité, aujourd’hui président de la Ligue de Protection des Oiseaux , il publie On a marché sur la terre, journal d’un militant. Un an de combat pour la planète et les animaux...

Esprit libre il nous a fait partager sa philosophie mais aussi ses multiples rencontres, celle de cette année écoulée mais aussi celles de toute une vie.

L’écologie, le bien-être animal mais aussi la vie d’après, avec le coronavirus il en a aussi été question avec son invité le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui nous a invité à faire preuve de résilience après cette épreuve.

Ils étaient d’ailleurs sur la même ligne pour nous inviter à ne pas reproduire les mêmes erreurs par exemple dans l’agriculture et l’élevage et à ne pas céder trop de terrain au libéralisme.

"Le libre-échange doit devenir le juste-échange", a ainsi estimé Allain Bougrain Dubourg, surpris et ravi de la surprise d’accueillir Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo dans lequel il signe chaque semaine une "lettre des animaux aux humains confinés".