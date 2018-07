Laura Bothorel, artisan d'art en laque : "Aujourd'hui, on cherche des résines plus résistantes"

publié le 09/07/2018 à 11:09

Laura Botherel a une spécialité : la laque. Elle en maîtrise toutes les techniques, ancestrales et contemporaines. "La laque est un mélange entre la technique et la matière qu'on y applique. Il y a la laque vraiment traditionnelle japonaise, qui est résine issue d'un arbre", explique-t-elle.



"En France, on a voulu copier cette matière. On a mis au point des résines chimiques. Du coup, ce sont ces techniques qu'on utilise aujourd'hui", poursuit-elle. "Chaque objet laqué a environ une quinzaine ou une vingtaine de couches qui doivent sécher plusieurs jours, et que l'on va poncer entre chaque couche", précise-t-elle.

Laura Botherel revisite le laquage. "Avant on avait vraiment des techniques de laque avec des matières qui étaient purement esthétiques et visuelles, uniquement destinées au décor. À présent, on a la chance d'avoir des fabricants qui cherchent à avoir des résines qui sont plus résistantes et qui peuvent aller à l'extérieur", affirme-t-elle.

Des réalisations de Laura Bothorel, artisan d'art en laque Crédit : RTL / Armelle Lévy

Elle travaille avec de grandes maisons de luxe, des créateurs et des designer. Par exemple, elle adapte les techniques de laquage, de dorures à la feuille pour du textile, pour le prêt-à-porter ou la couture. Laura Botherel ne travaille pas seule. Elle sait, selon les projets, s'entourer de nouveaux talents pour créer de nouvelles matières.



Dans son atelier, situé au 12, rue Gérando, dans le IXe arrondissement de Paris, comme elle rencontre d'autres artisans passionnés comme elle, c'est un défilé permanent de jeunes talents dont elle expose les créations dans sa vitrine.