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Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection Georges Lang du 28 juin 2018

Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection de Georges Lang du 28 juin 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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LA COLLECTION du 28/08/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

THE LOCO-MOTION - LITTLE EVA 
MUSTANG SALLY - WILSON PICKETT 
KNOCK ON WOOD - EDDIE FLOYD
TREAT HER RIGHT - ROY HEAD 
GLORIA - THEM 
UPTIGHT (EVRYTHING'S ALRIGHT) - STEVIE WONDER
TROUBLE - ELVIS PRESLEY
HANG ON SLOOPY - THE McCOYS w/ WOLFMAN JACK 
BARBARA ANN - THE REGENTS w/ WOLFMAN JACK
YOU KEEP ME HANGIN' ON - THE SUPREMES 
REACH OUT I'LL BE THERE - FOUR TOPS 
SUNNY - BOBBY HEBB 
SAN FRANCISCO - SCOTT McKENZIE 
I CALL YOUR NAME - THE BEATLES 
CALENDAR GIRL - NEIL SEDAKA 
VENUS - SHOKING BLUE 
COOL JERK - THE CAPITOLS
WOULDN'T IT BE NICE - THE BEACH BOYS
HIT THE ROAD JACK - RAY CHARLES
BORN ON THE BAYOU - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL 

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Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection Georges Lang du 28 juin 2018
Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection Georges Lang du 28 juin 2018
Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection de Georges Lang du 28 juin 2018
https://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/little-eva-eddie-floyd-et-them-dans-la-collection-georges-lang-du-28-juin-2018-7793910417
2018-06-28 23:59:00
https://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg