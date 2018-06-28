Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection Georges Lang du 28 juin 2018
Little Eva, Eddie Floyd et Them dans La Collection de Georges Lang du 28 juin 2018
THE LOCO-MOTION - LITTLE EVA
MUSTANG SALLY - WILSON PICKETT
KNOCK ON WOOD - EDDIE FLOYD
TREAT HER RIGHT - ROY HEAD
GLORIA - THEM
UPTIGHT (EVRYTHING'S ALRIGHT) - STEVIE WONDER
TROUBLE - ELVIS PRESLEY
HANG ON SLOOPY - THE McCOYS w/ WOLFMAN JACK
BARBARA ANN - THE REGENTS w/ WOLFMAN JACK
YOU KEEP ME HANGIN' ON - THE SUPREMES
REACH OUT I'LL BE THERE - FOUR TOPS
SUNNY - BOBBY HEBB
SAN FRANCISCO - SCOTT McKENZIE
I CALL YOUR NAME - THE BEATLES
CALENDAR GIRL - NEIL SEDAKA
VENUS - SHOKING BLUE
COOL JERK - THE CAPITOLS
WOULDN'T IT BE NICE - THE BEACH BOYS
HIT THE ROAD JACK - RAY CHARLES
BORN ON THE BAYOU - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL