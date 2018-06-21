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Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection Georges Lang du 21 juin 2018

Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection de Georges Lang du 21 juin 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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LA COLLECTION DU 21/06/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

PRETTY WOMAN - ROY ORBISON
HIS LATEST FLAME - ELVIS PRESLEY 
1-2-3 - LEN BARRY 
MAYBE I KNOW - LESLEY GORE 
NEEDLES AND PINS - THE SEARCHERS 
LAZY SUNDAY - THE SMALL FACES 
SUNNY AFTERNOON - THE KINKS 
IF I FEEL - THE BEATLES 
AS TEARS GO BY - MARIANNE FAITHFULL 
RUBY TUESDAY - THE ROLLING STONES 
IN THE SUMMERTIME - MUNGO JERRY 
WINCHESTER CATHEDRAL - NEW VAUDEVILLE BAND 
SURFIN' SAFARI - THE BEACH BOYS 
SHERRY - THE FOUR SEASONS 
SOMEBODY TO LOVE - THE JEFFERSON AIRPLANE 
FEVER - PEGGY LEE 
HUSH - BILLY JOE ROYAL 
MONEY (THAT'S WHAT I WANT) - BARRETT STRONG 
MEMPHIS TRAIN - RUFUS THOMAS 
MY GIRL - THE TEMPTATIONS 
LAST NIGHT - THE MAR-KEYS

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Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection Georges Lang du 21 juin 2018
Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection Georges Lang du 21 juin 2018
Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection de Georges Lang du 21 juin 2018
https://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/len-barry-peggy-lee-et-elvis-presley-dans-la-collection-georges-lang-du-21-juin-2018-7793802515
2018-06-21 23:59:00
https://cdn-media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg