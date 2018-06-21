Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection Georges Lang du 21 juin 2018
Len Barry, Peggy Lee et Elvis Presley dans La Collection de Georges Lang du 21 juin 2018
PRETTY WOMAN - ROY ORBISON
HIS LATEST FLAME - ELVIS PRESLEY
1-2-3 - LEN BARRY
MAYBE I KNOW - LESLEY GORE
NEEDLES AND PINS - THE SEARCHERS
LAZY SUNDAY - THE SMALL FACES
SUNNY AFTERNOON - THE KINKS
IF I FEEL - THE BEATLES
AS TEARS GO BY - MARIANNE FAITHFULL
RUBY TUESDAY - THE ROLLING STONES
IN THE SUMMERTIME - MUNGO JERRY
WINCHESTER CATHEDRAL - NEW VAUDEVILLE BAND
SURFIN' SAFARI - THE BEACH BOYS
SHERRY - THE FOUR SEASONS
SOMEBODY TO LOVE - THE JEFFERSON AIRPLANE
FEVER - PEGGY LEE
HUSH - BILLY JOE ROYAL
MONEY (THAT'S WHAT I WANT) - BARRETT STRONG
MEMPHIS TRAIN - RUFUS THOMAS
MY GIRL - THE TEMPTATIONS
LAST NIGHT - THE MAR-KEYS