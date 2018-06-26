Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection Georges Lang du 26 juin 2018
Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection de Georges Lang du 26 juin 2018
PROUD MARY - CREEDENCE CLEARWTAER REVIVAL
WHAT A FOOL BELIEVES - THE DOOBIE BROTHERS
I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE - MARVIN GAYE
CANDLE IN THE WIND - ED SHEERAN
SWEET BABY JAMES - JAMES TAYLOR
HELPESS - CROSBY STILLS NASH & YOUNG
DOWN TO THE WIRE - CHRISTOPHER CROSS
LOVE ME - LITTLE WILLIES w/ NORAH JONES
NIGHT AND DAY - DIANA KRALL
NATURE BOY - TONY BENNETT & LADY GAGA
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON
CAPITAIN FANTASTIC AND THE BROWN DIRT COWBOY - ELTON JOHN
ROCKET MAN - LITTLE BIG TOWN
SPACE ODDITY - DAVID BOWIE