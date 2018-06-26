Écoutez aussi RTL2 Fun Radio
1 min de lecture

Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection Georges Lang du 26 juin 2018

Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection de Georges Lang du 26 juin 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
>
LA COLLECTION DU 26/06/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

PROUD MARY - CREEDENCE CLEARWTAER REVIVAL
WHAT A FOOL BELIEVES - THE DOOBIE BROTHERS 
I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE - MARVIN GAYE
CANDLE IN THE WIND - ED SHEERAN 
SWEET BABY JAMES - JAMES TAYLOR 
HELPESS - CROSBY STILLS NASH & YOUNG 
DOWN TO THE WIRE - CHRISTOPHER CROSS
LOVE ME - LITTLE WILLIES w/ NORAH JONES 
NIGHT AND DAY - DIANA KRALL 
NATURE BOY - TONY BENNETT & LADY GAGA 
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON 
CAPITAIN FANTASTIC AND THE BROWN DIRT COWBOY - ELTON JOHN 
ROCKET MAN - LITTLE BIG TOWN 
SPACE ODDITY - DAVID BOWIE

Lire la suite
Restez informé
* voir les mentions légales
Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Connectez-vous Inscrivez-vous

500 caractères restants

fermer
Signaler un abus
Signaler le commentaire suivant comme abusif
500 caractères restants
article
7793882686
Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection Georges Lang du 26 juin 2018
Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection Georges Lang du 26 juin 2018
Christopher Cross, James Taylor et David Bowie dans La Collection de Georges Lang du 26 juin 2018
https://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/christopher-cross-james-taylor-et-david-bowie-dans-la-collection-georges-lang-du-26-juin-2018-7793882686
2018-06-26 23:59:00
https://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg