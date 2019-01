Faut-il investir dans les jeux vidéo ? Quels sont les vrais pouvoirs de l’hypnose ? Faudrait-il rebaptiser certaines rues ?

publié le 06/01/2019 à 10:39

Ce dimanche, plusieurs sujets vont être abordés. Au programme: : Faut-il investir dans les jeux vidéo avec Bruno Bonnell - Cofondateur d’Infogrames et Atari et député du Rhône.

? Quels sont les vrais pouvoirs de l’hypnose ? Faudrait-il rebaptiser certaines rues ?Combien de collaborateurs et lesquels ont quitté Donald Trump depuis son entrée à la Maison Blanche ?





Le dimanche de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.