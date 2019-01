Comment réorienter nos touristes, les accidents de trottinette et Pourquoi l’homme ne grandit-il plus ?.

On refait le monde

On refait le monde La page de l'émission

OK

Le dimanche de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.

Ce dimanche, plusieurs sujets vont être abordés. Au programme: : Comment réorienter nos touristes avec Jean Baptiste Lemoyne, les accidents de trottinette avec Jean Ambert, fondateur du Cabinet d’Etudes Smart Mobility Lab et Pourquoi l’homme ne grandit-il plus avec Professeur de Physiologie.

Au programme de ce dimanche : Comment réorienter nos touristes avec Jean Baptiste Lemoyne, les accidents de trottinette avec Jean Ambert, fondateur du Cabinet d’Etudes Smart Mobility Lab et Pourquoi l’homme ne grandit-il plus avec Professeur de Physiologie et d'autres sujets.

