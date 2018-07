publié le 27/12/2016 à 14:00

Que serait une année sans un bon cru de binge-watching ? Entre HBO, Netflix, AMC, les téléspectateurs ont pu passer du rire aux larmes, des frissons à l'excitation devant des séries qui ne les ont pas laissés indifférents. Avant de découvrir les prochaines saisons ou les nouveautés de 2017, c'est le bon moment pour se faire un bilan des meilleures séries de l'année. De Stranger Things à Westworld qui retournent le cerveau, sans oublier Luke Cage ou le grand retour de Gilmore Girls, (re)découvrez ce qu'il ne fallait pas louper cette année sur vos petits écrans.



Il faut dire que cette année, Netflix a mis le paquet sur ses créations originales. Stranger Things est sans aucun doute le plus grand succès de la plate-forme de streaming américaine. Cette histoire d'une bande de gamins qui partent à la recherche de leur camarade disparu mystérieusement, dans une ambiance digne des films de science-fiction des 80's, a trouvé son public.

On continue avec Black Mirror, la série qui nous plonge dans un monde futuriste étrangement similaire au nôtre. Et que dire de Westworld ? La série de HBO entend détrôner Game of Thrones et a laissé le public en émoi lors du final de sa première saison.

Du hip-hop avec "The Get Down", des muscles avec "Luke Cage"

Là encore, Netflix a fait fort en 2016. D'abord avec The Get Down, série esthétique ultime de Baz Luhrmann

avec un budget colossal pour nous plonger dans les racines du hip-hop dans le Bronx des 70's. Pantalons pattes d'éph', coupes afro et chemises à fleurs rivalisent sur le dancefloor contre les beats des 5 jeunes héros Ezekiel, Shaolin, Ra-Ra, Boo-Boo et Dizzy.





Et c'est ensuite au tour de Luke Cage de secouer la plate-forme de streaming. Le héros Marvel de Harlem à la peau résistante aux balles, troisième recrue des Defenders - l'équipe de choc composée de Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist (mars 2017) - a enfin eu droit à propre série. RTL Super a même eu la chance de rencontrer l'acteur qui l'incarne, Mike Colter.



Et on termine avec le retour de Gilmore Girls, 10 ans après les dernières aventures du duo mère-fille le plus bavard du petit écran. Pour beaucoup de fans, ces nouveaux épisodes ont un doux parfum de nostalgie. Décors, ambiance, dialogues punchys, tout y est comme avant, au gré de 4 épisodes inédits à l'humour mordant.