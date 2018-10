publié le 15/10/2018 à 12:39

La paix que tente de maintenir Rick entre toutes les factions depuis sa victoire face à Negan est de plus en plus difficile à maintenir. La tension est montée d'un cran lors des événements de l'épisode 2 de la saison 9 diffusé ce lundi 15 octobre 2018. La prophétie de Negan à la fin de l'épisode baptisé The Bridge semble se réaliser : le conflit est de retour.



Dans le teaser de l'épisode 3 de la saison 9, on peut voir deux grandes scènes. La première avec Maggie qui est confrontée à un groupe armé l'accusant d'avoir une responsabilité dans la disparition de l'un des leurs : Justin, assassiné par un inconnu à la fin de l'épisode 2.

L'autre scène importante est un affrontement physique entre deux camps qui se jauge depuis maintenant plusieurs épisodes. On peut voir le même homme qui menaçait Maggie maintenu à distance par Carol qui a attrapant son pistolet, déclenche une réaction en chaîne des deux groupes. Cette escalade semble stoppée de justesse par Rick arrivant sur son cheval pour séparer les belligérants... Mais pourra-t-il maintenir la paix seul ? Réponse dans l'épisode 3 qui sera diffusé sur OCS le 22 octobre prochain.