publié le 30/09/2019 à 17:46

La saga Kingsman revient aux origines de sa légende avec ce troisième film. Oubliez Colin Firth et Taron Egerton dans leurs rôles d'espions, ce troisième volet baptisé King's Man : Première mission propose de revenir sur la naissance de la célèbre agence non-gouvernementale d'espionnages.

Ne pleurez pas trop vite la disparition du casting culte des deux premiers films puisque des acteurs de choix ont été sélectionnés pour incarner ces espions du début du XXe siècle qui devront affronter les versions fantaisistes de figures historiques comme Raspoutine. Ralph Fiennes (qui est un habitué du genre avec son rôle de M dans les derniers James Bond) puisque reprend le rôle du mentor tenu par Colin Firth avant lui. Il jouera le rôle du Duc d'Oxford qui prendra sous son aile le jeune Conrad (Harris Dickinson).

Matthew Goode (Match Point, The Crown), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Avengers), Stanley Tucci (Le Diable s’habille en Prada, The Hunger Games), Djimon Hounsou (Gladiator, Constantine) ou encore Gemma Arterton (Quantum of Solace) complètent l'affiche. Au programme : le même mélange d'action et d'humour mais avec un cadre très international et historique en plus, film d'époque oblige.