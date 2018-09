The Flash | Shadows Trailer | The CW

publié le 06/09/2018 à 13:27

The Flash (Grant Gustin) n'est pas au bout de ses peines. Dans un nouveau teaser de la saison 5, le super-héros DC Comics se prépare à affronter son nouvel ennemi Desmond Paull-Cicada. Incarné par Chris Klein (American Pie), il est décrit dans le teaser comme "un homme qui se cache dans l'ombre"...



Rien de très de bon augure pour Flash, qui va aussi faire équipe avec sa fille Nora (Jessica Parker Kennedy), tout droit débarquée du futur. Révélée dans le final de la saison 4, Nora apprend à Barry Allen et Iris West (Candice Patton) qu'elle est leur fille et qu'elle a commis une énorme bêtise. On se doute que la jeune femme, qui a hérité des pouvoirs de son père, a modifié le passé et donc permis à Cicada de devenir surpuissant. Dans les comics, il hait Flash, à qui il reproche tout ce qui ne va pas dans sa vie. Avec son culte, Cicada essaye d’assassiner le super-héros et toutes les personnes qu'il a sauvées dans sa carrière.

On voit d'ailleurs l'arme de ce super-méchant dans la suite du teaser : un poignard en forme d'éclair. Si Flash et son équipe ont réussi à le vaincre par le passé, comme le résume Nora, son voyage dans le temps a complètement modifié la timeline... Réponse dès le 9 octobre pour la saison 5 de The Flash.