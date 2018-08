TEKKEN 7 - Season Pass 2 Reveal featuring Negan from AMCs The Walking Dead | PS4, X1, PC

publié le 06/08/2018 à 17:36

Negan va bientôt entrer dans l'arène de Tekken 7. Le grand méchant de The Walking Dead armé de sa batte Lucilie fait partie des nouveaux personnages du jeu de combat de Bandai Namco Entertainment.



Si on ne voit pas Negan écraser des crânes avec sa batte comme dans The Walking Dead, sa seule présence dans le teaser doit réussir à donner des frissons grâce à la voix de Jeffrey Dean Morgan. Au total, six combattants rejoindront Tekken 7 dans le Season Pass 2 [contenu additionnel].

Parmi cette nouvelle équipe, les fans retrouveront Anna Williams, la petite sœur de Nina de Tekken 1 et Lei Wulong, l'officier de police de Tekken 2. Les deux personnages dévoilent d'ailleurs leurs meilleures techniques de combat dans la vidéo du jeu, publiée le 5 août.

Mais, les joueurs et les joueuses devront tout de même patienter avant de le découvrir dans Tekken 7, puisqu'aucune date n'a été annoncée pour la disponibilité du Season Pass 2.