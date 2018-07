DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE | 2018 Super Bowl Commercial with Peter Dinklage and Morgan Freeman

publié le 31/01/2018 à 16:04

Quelques jours avant le Super Bowl, l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis, les marques commencent à mettre le paquet pour leurs pubs diffusées dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février. Et celle des chips Doritos et des boissons Mountain Dew fera jubiler les fans de Game of Thrones.



Peter Dinklage (Tyrion Lannister) se lance dans une "lip sync battle" (une bataille de playback) contre Morgan Freeman qui joue la bataille de Feu et de la Glace. Ces deux éléments sont le titre de la saga devenue un phénomène mondial, A song of Ice and Fire, de George R.R. Martin.



Peter Dinklage se promène dans une pièce enflammée, qui rappelle bien évidemment Daenerys Targaryen et ses dragons, en reprenant Look At Me Now de Busta Rhymes et Chris Brown. Dans la série, il est la Main de Daenerys, c'est-à-dire qu'il est son plus proche conseiller.

La suite de la vidéo est consacrée aux boissons Mountain Dew où Morgan Freeman réalise un excellent play-back sur Get Ur Freak On de Missy Elliott dans une salle congelée. Les fans de Game of Thrones reconnaîtront très vite la référence aux White Walkers (Marcheurs Blancs), les zombies de glace, grands méchants de la série.



Les fans du hip-hop des années 90-2000 ne seront aussi pas en reste avec les courtes apparitions de Busta Rhymes et Missy Elliott.