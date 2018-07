VIDÉO - "Stranger Things" : Winona Ryder se confie sur son rôle

publié le 27/07/2016 à 17:54

Stranger Things, c'est la série à suivre cet été sur Netflix. Une ode au cinéma des années 80 dans une ambiance pesante, digne d'un film de science-fiction. Et que dire de Winona Ryder ? Après son passage dans Black Swan aux côtés de Natalie Portman (et une traversée du désert), l'actrice revient bel et bien sous le feu des projecteurs cet été. Elle campe le rôle de Joyce, mère célibataire de deux garçons dans une petite ville de l'Indiana. Son quotidien déjà pas facile, repousse les frontières du réel lorsque son fils Will disparaît, sans aucune explication.



Dans une vidéo exclusive dévoilée par Netflix, Winona Ryder en dit plus sur son personnage. C'est d'ailleurs son premier grand rôle dans une série et une première expérience dans le monde de la science-fiction. "Elle reçoit des signes lui indiquant une présence surnaturelle chez elle", explique, Shawn Levy, le producteur exécutif de la série. "Tout le monde pense qu'elle est folle, mais en fait elle est en train de toucher quelque chose du doigt", explique Winona Ryder. Pendant 8 épisodes, Joyce va tenter de comprendre, chercher son fils, dans un univers complètement renversé.

Un rôle en or

"Winona n'a peur de rien. Elle fait toujours les choses à fond" renchérissent les frères Duffer, créateurs, scénaristes et réalisateurs de Stranger Things. Il faut dire que la série montre une Winona terrassée par l'angoisse, la panique et qui essaye de comprendre où se trouve son fils. "On ne sait jamais ce qui nous attend, ou ce qui va nous arriver. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle", conclut l'ex compagne de Johnny Depp. De quoi titiller la curiosité des spectateurs qui n'ont pas encore succombé à la série.