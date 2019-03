publié le 29/12/2018 à 09:40

Si vous aimez Star Wars, ne manquez pas l’exposition "Les fans contre-attaquent" à Paris. Objets de collection, costumes, droïdes… Tout est mis en scène pour une plongée réussie dans la saga intergalactique. Ces 600 pièces, pour certaines uniques, ont été récoltées voire fabriquées par un seul homme : Daniel Prada.



Depuis plus de 30 ans, cet ancien tatoueur passionné de Star Wars réunit costumes, pièces et objets collectors pour son plus grand plaisir. "La pièce préférée de ma collection, c'est le R2-D2 qui se trouve à l'entrée de l'exposition, confie-t-il. Je l'ai fabriquée avec des enfants, elle est en matériaux recyclés. Je l'ai faite pour protester contre les déchets dans l'espace", explique-t-il au micro de RTL Super.

Daniel Prada est fasciné par la saga mais, attention, il n'est pas un fan au sens absolu du terme, et tient à le préciser. "Je vois Star Wars comme une oeuvre complète (...) J'adore l'univers, l'esthétique, mais je ne suis pas un fanatique", insiste-t-il.



Pour découvrir l'exposition "Star Wars : Les fans contre-attaquent", rendez-vous au Centre Expo Lafayette Drouot, à Paris, jusqu’au 10 mars 2019.