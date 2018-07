publié le 29/11/2017 à 12:06

Cela fera bientôt un an que Carrie Fisher est décédée. À quelques jours de la sortie de Star Wars 8, son souvenir est d'autant plus vibrant et douloureux. De passage dans le célèbre talk show d'Ellen DeGeneres, Mark Hamill a de nouveau évoqué avec tristesse le souvenir de la princesse Leia.



"Elle est comme un membre de la famille irremplaçable, mais le monde entier le ressent ainsi. Nous la pleurons toujours. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à Carrie. Je ne pense pas à elle au passé. Chaque moment avec elle était si amusant", a confié l'interprète de Luke Skywalker.



Carrie Fisher a brutalement disparu le 27 décembre 2016, à la suite de complications d'une crise cardiaque. Sa mort a bouleversé les fans du monde entier et laissé la galaxie Star Wars endeuillée. Star Wars 8 sera sa dernière apparition en tant que Générale Organa, prête à tout pour détruire le Premier Ordre.