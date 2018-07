publié le 31/05/2017 à 17:30

Finn, l'un des héros de Star Wars, va dégainer une nouvelle arme redoutable. John Boyega, son interprète britannique, l'a dévoilée dans une courte vidéo postée sur Instagram, pour le plus grand plaisir des fans, avides des moindres détails officiels sur le prochain épisode de la saga.



L'ex-Stormtrooper qui a rejoint l'Alliance Rebelle avec Rey dans Le Réveil de la Force (Star Wars 7), va donc troquer le pistolet qu'il a emprunté à Han Solo pour un blaster au design repensé dans Les Derniers Jedi, dont la sortie est attendue le 13 décembre prochain.



En plus de dévoiler son arme, John Boyega annonce aussi le retour en forme de Finn dans l'aventure. En effet, le personnage avait terminé Star Wars 7 dans le coma après son combat au sabre laser contre Kylo Ren, le fils de Han Solo et Leia, qui a basculé du Côté Obscur de la Force. Si les rumeurs sur sa guérison sont très vite apparues, on sait au moins qu'il sera de nouveau sur pied et prêt à affronter le Premier Ordre.

Proud owner of Finn's blaster ! Thanks to @riancjohnson ! A post shared by BOYEGA (@johnboyega) on May 28, 2017 at 3:32am PDT

Et selon les dernières rumeurs, le rôle de Finn serait d'ailleurs lié, en partie, à celui de Leia. Il devrait en effet déjouer un complot visant la générale, avec l'aide du pilote Poe Dameron et de Rose, la nouvelle héroïne de l'histoire, qui occupe le poste de mécano au sein de l'Alliance Rebelle, selon les révélations sur l'intrigue grâce aux entretiens des acteurs dans Vanity Fair. Le trio devrait aussi effectuer une mission d'infiltration "derrière les lignes ennemies", c'est-à-dire au sein du Premier Ordre.