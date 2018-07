publié le 28/03/2017 à 15:30

Quatre mois avant son arrivée au cinéma, Spider-Man : Homecoming continue de tisser sa toile. Après sa première apparition réussie dans Captain America : Civil War, l'homme-araignée, incarné par le talentueux Tom Holland, a le droit à son propre film. Un nouveau redémarrage de l'histoire de Spider-Man après la trilogie signée Sam Raimi avec Tobey Maguire et les deux blockbusters de Marc Webb mettant en scène Andrew Garfield. Cette fois, nous allons découvrir les origines de l'homme-araignée encore au lycée, avec ses problèmes d'adolescent et de super-héros. Il est épaulé dans cette aventure par Tony Stark / Iron Man, son mentor et devra combattre le Vautour, incarnée par Michael Keanton, ex Batman dans les films de Tim Burton.



Le combat de Spider-Man contre le Vautour, l'un de ses ennemis les plus redoutables dans le comics, monte en puissance à grands renforts d'explosions. On en apprend d'ailleurs plus sur les motivations de ce redoutable personnage : "Les puissants et les riches comme Stark n'ont rien à faire de nous. Le monde change et il faut changer avec lui", déclare-t-il à ses acolytes, encore mystérieux. Le Vautour a donc l'air d'aspirer à un monde "plus juste", mais en voulant détruire tout sur son passage.

Peter Parker se brouille avec Tony Stark

Plus encore, la relation entre Peter Parker et Tony Stark se dévoile un peu plus. Le milliardaire essaye d'apprendre tout ce qu'il sait au jeune homme pour qu'il devienne un héros parfait, bien meilleur que lui. Sauf que notre Spidey n'a l'air d'en faire qu'à sa tête et il sera réprimandé pour cela. Stark va lui confisquer son super-costume, qu'il remplacera par une tenue "home made". Leur relation ne sera donc pas au beau fixe, après un début prometteur dans le film Captain America : Civil War où Iron man recrute l'Homme-araignée pour l'aider dans son conflit contre Captain America

Un cameo de Captain America

Captain America dans "Spider-Man : Homecoming" Crédit : capture d'écran YouTube

Notre Capt fait d'ailleurs une courte apparition dans cette nouvelle bande-annonce. On le découvre à travers un spot télé, diffusé devant une foule de lycéens, dont Peter Parker. La légende du spot annonce un "Captain Americai Fitness Challenge". Notre super-héros s'est-il reconverti en coach sportif ? On a du mal à y croire, même s'il a rendu son bouclier à la fin de Captain America : Civl War et abandonné son identité de Captain America.