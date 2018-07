Star Trek Beyond | official trailer #3 (2016) Rihanna Sledgehammer

publié le 28/06/2016 à 10:15

Rihanna et Sia ont fait une belle surprise à leurs fans. Lors de la diffusion de la dernière bande-annonce de Star Trek : Sans Limites, les spectateurs ont pu entendre le titre Sledgehammer, avec la voix si particulière de Rihanna. Bon, elle avait un peu annoncé cette surprise en publiant les premiers extraits de la chanson, quelques heures avant le trailer officiel. C'est donc l'un des événements musicaux de l'été 2016, sans parler de la seconde collaboration entre la Barbadienne et Sia, après l'immense succès de Diamonds, écrit par cette dernière.



C'est le 17 août prochain qu'on découvrira le prochain volet de la saga Star Trek. Dans cet épisode intitulé Sans Limites, le capitaine Kirk et son équipe devront faire face à une nouvelle menace.Star Trek : Sans Limites est réalisé par Justin Lin, à qui l'on doit la saga Fast and Furious. La semaine dernière, le film était au centre de l'actualité après le décès de l'acteur Anton Yelchin, qui incarne Pavel Chekov. Le jeune homme est décédé après avoir été écrasé par sa propre voiture.