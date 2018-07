VIDÉO - "Shadow of the Tomb Raider" : un trailer intense pour le retour de Lara Croft

Shadow of the Tomb Raider - The End of the Beginning [US] - ESRB

Lara Croft revient bientôt sur consoles. Trois ans après Rise of the Tomb Raider, le studio Square Enix a dévoilé la bande-annonce de Shadow of the Tomb Raider, suite des aventures de la célèbre pilleuse de tombes. Disponible le 14 septembre prochain sur PS4, Windows et Xbox One X, il clôt le chapitre consacré aux origines de Lara Croft.



D'une beauté époustouflant qui rappelle certaines scènes de Tomb Raider, sorti il y a quelques mois avec Alicia Vikander, le trailer nous entraîne dans une jungle obscure et peu accueillante. C'est sans compter sur la force et la dextérité de l'héroïne la plus célèbre des jeux vidéo.

Shadow of the Tomb Raider se déroulera en Amérique du Sud et en Amérique Latine. Lara devra cette fois arrêter une apocalypse prédite par les Mayas, tout en combattant l'Ordre de la Trinité.