publié le 22/08/2018 à 19:55

From Software est devenu l'un des studios les plus appréciés des joueurs grâce à la saga Dark Souls et au titre lovecraftien Bloodborne. Des jeux dans lesquels un héros solitaire évolue dans un monde désœuvré et trace son chemin grâce à la dextérité de chaque joueur. Des jeux célèbres pour leurs atmosphères si particulières et leurs difficultés.



Le studio s'apprête à sortir son prochain jeu, le déjà très attendu Sekiro : Shadows Die Twice. Le jeu se distingue des précédents titres en quittant l'atmosphère fantastique européenne pour explorer le Japon féodal, ses samouraïs et ses démons...

À l'occasion de la Gamescom 2018, cette fin août à Cologne, la presse a pu s'essayer à des démos afin de découvrir les nouvelles mécaniques de combat et d'exploration de Sekiro. Si la patte From Software est immédiatement reconnaissable, le jeu semble se distinguer encore plus de ses prédécesseurs.

Verticalité et rapidité

Le héros maîtrise un grappin qui lui permet de se déplacer à toute vitesse dans les décors. Auparavant, le moindre mur ou arbre était un obstacle infranchissable et Sekiro semble avoir considérablement adapté son architecture à cette nouvelle liberté du joueur.



Le héros n'a plus de jauge d'endurance pour réaliser ses mouvements et ses attaques, un système de posture a été ajouté. Il s'agit de briser celle des ennemis afin de les étourdir et les frapper. Les vétérans de Dark Souls devront dire adieu aux roulades et aux boucliers qui faisaient leur charme. Rapidité, sauts, contre-attaques et parades seront les clefs d'un combat réussi.

Une résurrection immédiate

Coups de katana infinis, sauts, shurikens, hache, lance-flamme... Voilà quelques-uns des outils également dévoilés pendant la présentation des séquences de gameplay. La mort est toujours aussi présente mais une mécanique de résurrection instantanée vient compléter la stratégie de vos combats. Au lieu de mourir et de tout recommencer, le jeu vous offrira la possibilité de ressusciter immédiatement alors que votre ennemi vous tourne le dos, satisfait de vous avoir vaincu... De quoi exercer votre vengeance de la plus fourbe des manières.



La fourberie sera d'ailleurs une alliée de choix puisque le jeu semble valoriser les stratégies d'assassin. Il faudra être discret, vous dissimuler et échapper aux guetteurs afin d'arriver à vos fins.



Le jeu sera disponible dans le monde entier le 22 mars 2019 sur PS4, XBox One et PC.

