publié le 27/10/2016 à 18:24

C'est le rendez-vous incontournable des gamers. 80.000 mètres carrés dédiés aux jeux vidéo du 27 au 31 octobre. Mais avant d'ouvrir ses portes au public, la PGW a donné un aperçu de sa 9e édition à la presse le 26 octobre au soir. L'occasion de tester les nouveaux jeux du salon, pour des sensations fortes à bord d'un bolide sur Grand Turismo, une première prise en main du sublime Dishonored 2, sans oublier une partie frénétique sur Call of Duty : Infinite Warfare. Reportage au cœur du plus grand salon français consacré aux jeux vidéo.



"Vous savez conduire ?", demande une des animatrices de Grand Turismo au stand PlayStation. Pas vraiment, mais on s'installe confortablement dans notre siège auto avant de commencer le tour de piste. Tout va vite et les sensations sont fortes : coups de volants, dérapages fumeux, adrénaline lors du dernier tour de piste. Le test de Grand Turismo (2016) sur PlayStation 4 est concluant.



Chauffez les manettes

C'est un peu plus compliqué sur Call of Duty : Infinite Warfare, attendu le 4 novembre prochain sur PS4, Xbox One et Windows. Non pas que le jeu soit un échec, plutôt que les gamers sont beaucoup trop rapides sur la partie et tirent sur tout ce qui bouge. Même topo pour Battlefield 1, qui nous plonge avec brio dans les tranchées de 14-18. Heureusement, Dishonored 2 nous permet de souffler un peu en arpentant le Manoir Mécanique. Prévu pour le 11 novembre sur Windows, Ps4 et Xbox One, le jeu est un bijou graphique. Enfin, on passe par Just Dance 17 pour se prendre (avec plus ou moins de classe) pour Beyoncé sur Single Ladies (Put A Ring On It).