publié le 28/04/2017 à 12:55

Enfin un nouveau volet des jeux Marvel versus Capcom. Le 19 septembre prochain, les joueurs pourront de nouveau incarner les héros de la Maison des Idées et ceux du développeur japonais pour de grands matchs en puissance sur PS4, Xbox One et PC. Dans Marvel vs. Capcom Infinite, le big boss à combattre est Ultron Sigma, la fusion d'Ultron (vu dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron) et Sigma (le méchant de Mega Man X). Les deux univers de Marvel et Capcom vont donc de nouveau se rapprocher pour cette aventure qui promet une campagne cinématique en plus des modes classiques comme l'arcade, les missions, et le jeu en ligne.



La team Capcom (Ryu, Mega Man X et Morrigan) et la team Marvel ( Captain Marvel, Iron Man et Captain America) s'agrandissent avec 8 nouveaux combattants dont Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie, Hulk, Hawkeye et Thor des Avengers, Chun-Li de Street Fighter, sans oublier, Strider Hiryu (Strider) et Chris Redfield (Resident Evil).



Plus encore, les Pierres de l'Infini, qui sont le fil rouge des histoires Marvel au cinéma, se trouvent dans le jeu. Elles pourront permettre aux personnages qui la ou les possèdent d'augmenter considérablement leurs capacités. Ils devront tout de même se méfier de Ultron Sigma qui a réussi sa fusion grâce à ses Pierres surpuissantes.