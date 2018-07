publié le 20/07/2018 à 17:56

La toile de Spider-Man arrive bientôt sur PS4. Lors du Comic Con de San Diego, PlayStation a dévoilé une nouvelle bande-annonce acrobatique de Marvel's Spider-Man. Le héros se bat de nouveau contre ses plus grands ennemis, les Sinister Six, et rencontre Silver Sable, héroïne apparue pour la première fois dans Amazing Spider-Man #265 en 1985.



Un premier aperçu très réussi de Silver Sable dont les aventures au cinéma en compagnie de Black Cat sont encore dans les cartons de Sony Pictures. Avec son équipe de mercenaires, payés par Norman Osborn [en réalité le Bouffon Vert], le maire de New York, Silver Sable a pour mission de tuer Spider-Man.

Mais, l'Homme araignée pourra compter sur l'aide de Miles Morales [qui est aussi Spider-Man dans un univers parallèle] et Mary Jane Watson, son grand amour. Les joueurs et les joueuses pourront découvrir Marvel's Spider-Man le 7 septembre prochain sur PS4.