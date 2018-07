publié le 30/09/2016 à 09:30

C'est la série qu'il ne faut pas louper en septembre. Luke Cage, troisième collaboration de Netflix et Marvel, après Daredevil et Jessica Jones. Cette fois-ci, on quitte Hell's Kitchen pour Harlem. Déjà apparu dans Jessica Jones, le personnage de Luke Cage poursuit son histoire. Il fuit toujours passé de prisonnier et ses pouvoirs. Car, à la suite d'une expérience en prison, Luke Cage est devenu surpuissant avec une peau qui résiste aux balles. Impressionnant ! Tout comme l'acteur Mike Colter.



Lors de son passage à Paris, avec une partie du casting du show, l'acteur nous a donné plus d'informations. Bien évidemment, en évitant les spoilers. "Nous voulions créer quelque chose que tout le monde peut comprendre et qui attitre le public. On ne peut pas tuer Luke Cage, il fallait donc trouver une accroche. Les gens vont être surpris", explique Mike Colter. De quoi attiser la curiosité de ses fans !