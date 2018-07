publié le 11/07/2018 à 08:57

Norbert Dragonneau est bientôt de retour ! Le héros de la saga des Animaux Fantastiques inspirée des aventures d'Harry Potter, dévoile sa prochaine aventure dans une nouvelle bande-annonce magique et spectaculaire.



Attendu pour novembre prochain, Les Animaux Fantastiques 2 se déroulera principalement à Paris où Norbert (Eddie Redmayne) et ses compagnons du premier volet, Tina (Katherine Waterston), Jacob (Dan Fogler) et Queenie (Alison Sudol), devront combattre l'inquiétant Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Un nom bien connu des lecteurs et lectrices d'Harry Potter puisque Gellert est lié à Albus Dumbledore, l'emblématique directeur de Pouddlard. Le film nous permettra d'en savoir plus sur la jeunesse d'Albus (Jude Law) et sa relation avec Gellert, qui bouleversa le monde de la magie.

Enfin, la bande-annonce nous dévoile un peu plus le cirque magique de Paris. Selon les rumeurs, c'est là que Credence (Ezra Miller), l'un des antagonistes des Animaux Fantastiques devrait rencontrer une Maledictus, une personne porteuse d'une malédiction du sang qui la condamne à se transformer en bête, liée à Nagini, le serpent de Voldemort. Préparez-vos baguettes...