VIDÉO - "Kingdom Hearts 3" : quand Disney parade en jeux vidéo

et Sophie Merle

publié le 07/02/2019 à 17:52

La coiffure du héros ne laisse aucun doute : Kingdom Hearts 3 est un jeu d'aventure japonais. Accompagné de Donald et Dingo, Sora part sauver les mondes de Disney des monstres venus des ténèbres.



Un nouvel épisode qui ressemble à un défilé de stars : Raiponce, Pirates des Caraïbes, Toy Story. Si on regrette l'absence d'un doublage français, le rendu est bel et bien identique au dessin animé original.

Depuis 2002, la saga a développé sa propre intrigue : complexe, mais parfaitement fidèle à l'esprit de Walt Disney. "Le monde de Disney ne vient pas de nulle part, il vient des films de Disney qui eux–mêmes sont des interprétations des contes de fées. Les contes de fées racontent des choses depuis la nuit des temps. C’est l’incarnation numérique du travail qu’a fait Disney", explique l’auteur de la légende Kingdom Hearts, Georges "Jay" Grouard précise.

La Bande à Picsou dans les années 80, Aladdin dans les années 90...Il faudra attendre les années 2000 pour que la technologie arrive au niveau de dessins animés basiques. Aujourd'hui, de Kingdom Hearts à Spider-man, difficile de faire la différence.