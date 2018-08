publié le 16/08/2018 à 21:01

Iron Fist prépare son retour fracassant sur Netflix. Le 7 septembre prochain, le super-héros Marvel sera de retour dans une seconde saison qui promet son lot de combats. Dans cette première bande-annonce, Danny Rand-Iron Fist (Finn Jones) retrouve son frère spirituel Davos alias Steel Serpent (Sacha Dhawan).



Davos peut lui aussi transformer son poing en arme redoutable, à ceci près que ses poings deviennent rouges et qu'un tatouage de serpent orne son torse. Danny devra tout faire pour arrêter son demi-frère. La bande-annonce dévoile de nombreuses scènes de combats où coups de pied et de poings mènent la danse. Les mâchoires se brisent et les corps tombent à terre devant la puissance des deux personnages.

Mais Danny sait déjà que la bataille est perdue d'avance s'il ne forme pas une alliance. Il pourra donc compter sur Colleen Wing (Jessica Henwick), sa partenaire depuis Iron Fist, mais aussi la détective Misty Knight (Simone Missick) de Luke Cage. Ensemble, les deux héroïnes forment d'ailleurs The Daughters of the Dragon, le duo des comics Marvel. Steel Serpent n'a qu'à bien se tenir.