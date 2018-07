publié le 30/01/2017 à 12:41

Injustice 2 continue de se dévoiler. Après une bande-annonce épique où Superman pète les plombs la semaine dernière, c'est au tour de Batman et Robin d'être les stars du jeu. Et on découvre un Batman ultra violent, prêt à trancher le Chevalier de Gotham. Ce personnage est d'ailleurs le Robin Damian Wayne, celui qui a rejoint le camp de Superman et donc a trahi Batman. Il était déjà au casting d'Injustice 1, en tant que Nightwing.



Dans le gameplay dévoilé, Batman et Robin se livrent donc un combat de haut niveau. Une scène qui fait écho, bien évidemment, au principe du jeu : opposer des super-héros et vilains dans des matchs à la Mortal Kombat, Tekken et autre Street Fighter.

La relation entre Batman et Robin a toujours fasciné, Injustice 2 l'a bien compris, et le gameplay a tout ce qu'il faut pour en voir plus. "Je suis ton fils unique, vieil homme", déclare un Robin prêt à découvert son maître à l'épée. La suite du gameplay est centrée sur Robin, qui combat les autres personnages du jeu. On retrouve Deadshot (coucou Suicide Squad), mais aussi Aquaman. Et pour finir Robin enchaîne les coups spéciaux pour détruire Batman. Violence ! Rendez-vous le 18 mai prochain sur la PlayStation 4, Xbox One et PC.