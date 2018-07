VOLDEMORT: Origins of the Heir TEASER #1

publié le 30/05/2017 à 10:52

Les fans d'Harry Potter ne manquent pas d'imagination ni de talent. Après les fanarts et les fanfictions, ils ont réalisé un film retraçant les origines du Seigneur des Ténèbres. Intitulé Voldemort : les origines de l'héritier, cette production produite par la compagnie indépendante Tryangle Film pourrait bien sortir cette année sur YouTube. Il faut dire que pour un "fanfilm" (film réalisé par des fans), la bande-annonce est loin d'être honteuse. Elle a déjà été vue plus de près d'un million de fois sur la plateforme de partage de vidéos.



Voldemort : les origines de l'héritier va se concentrer sur l'histoire de Tom Elvis Jedusor après qu'il ait quitté Poudlard. Le spectateur pourra ainsi suivre sa transformation en Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom et la création de ses Horcruxes. En parallèle, on suivra Grisha Mac Laggen, une sorcière inventée pour l'occasion, héritière de Gryffondor qui enquête sur la mort troublante d'une descendante de la famille Poufsouffle.

Un film financé sur Internet

Le projet a été lancé en 2016 et a pu être financé en partie par Kickstarter, l'entreprise américaine de financement participatif. Leur cagnotte a cependant été suspendue pour le moment, à cause d'un litige de propriété intellectuelle. Même si cette production n'est aucunement liée à Warner Bros ou J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, les réalisateurs ont indiqué à BuzzFeed qu'ils pourront diffuser leur film sur YouTube grâce à un accord avec la société de production américaine.

Cependant, l'histoire de ce film ne va pas donner la vraie explication sur le passé du redoutable sorcier : il appartient à J.K. Rowling de décider si celle-ci est valable ou non.