publié le 30/03/2017 à 20:18

Cersei, Jon, Daenerys sont prêts à débuter la joute finale. La septième saison de Game of Thrones, attendue le 16 juillet prochain, se dévoile un peu plus avec un nouveau trailer, Long Walk, lâché ce jeudi 30 mars. Et si les fans commencent à perdre patience, cette nouvelle bande-annonce continue d'entretenir le suspense. Comme à son habitude, Game of Thrones, série reine du teasing, laisse filtrer les informations au compte-goutte. On découvre donc dans cette nouvelle bande-annonce, trois des personnages centraux de l'intrigue, à savoir Cersei Lannister, Jon Snow et Daenerys Targaryen.



Tous trois rejoignent leur trône respectif, même si on sait que tous convoitent le même, à savoir le trône de fer, sur lequel s'assoit celle qui tient désormais les rennes du Royaume des Sept couronnes. Mais dans ce trailer, la réelle menace n'est pas là. Ceirsei, Jon et Daenerys semblent bien inoffensifs quand apparaît un œil bleu, comme une force supérieure, celle du Roi de la Nuit et donc, de son armée de Marcheurs Blancs.

Après un premier trailer qui avait soulevé beaucoup de questions, la production HBO entretient le suspens, avant la sortie de la saison 7 de Game of Thrones, le 16 juillet prochain.