publié le 26/09/2018 à 15:40

Enfin ! Après des mois et des mois d'attente, les fans des X-Men vont enfin découvrir Dark Phoenix. Sur Instagram, Sophie Turner (Game of Thrones), qui incarne la mutante Jean Grey, a publié un court teaser pour annoncer la sortie de la bande-annonce.



Elle sera dévoilée le mercredi 26 septembre au soir (États-Unis) pendant l'émission du Late Late Show de James Corden. Les fans français devraient donc pouvoir découvrir cette première bande-annonce au matin du 27 septembre.

Le teaser dévoile aussi probablement l'affiche officielle de Dark Phoenix, qui a d'ailleurs enlevé le X-Men de son titre. On retrouve le symbole des X-Men juste après le mot "Phoenix". On observe l'ombre de Jean Grey / Le Phoenix, derrière un fond de rayons cosmiques dans une nébuleuse. Certains remarqueront d'ailleurs les ailes du Phoenix enflammées derrière la silhouette de Jean Grey, image symbolique qu'on a pu voir à la fin de X-Men : Apocalypse.

Professeur X, Magneto... Qui parle dans ce teaser ?

En plus de cette image déjà mystérieuse, la vidéo est ponctuée de bribes de discours entre différents protagonistes. Bien évidemment, le sujet des conversations n'est autre que Jean Grey. Mystique (Jennifer Lawrence), inquiète, interroge le Professeur X (James McAvoy) : "Qu'as-tu fait ?". Dans les comics, le Professeur X, télépathe comme Jean Grey, verrouille ses pouvoirs à son insu pour éviter qu'elle ne devienne incontrôlable.



En d'autres termes, il lui ment, ce que lui reproche Mystique dans le teaser malgré l'argumentation du Professeur : "Je l'ai protégé". Le réalisateur Simon Kinberg devrait donc adapter l'histoire du Phoenix telle que les lecteurs et les lectrices ont pu la découvrir dans les comics.



Le teaser se termine par une déclaration de Magneto (Michael Fassbender) qui prouve que Jean Grey s'est d'ores et déjà transformée en Phoenix : "J'ai déjà vu le Mal, mais je suis en train de le regarder en ce moment". Encore un peu de patience avant de découvrir les images flamboyantes et inquiétantes.