publié le 29/11/2017 à 14:41

Une bande-annonce sans précédent, exceptionnelle. Après des mois d'attente, Avengers : Infinity War, se dévoile enfin, en partie, dans un premier trailer à couper le souffle. On y retrouve tous les super-héros de Marvel unis contre le titan Thanos, qui souhaite détruire notre univers. Apparu dans Avengers (2012), le terrifiant personnage cherche à mettre la main sur les Pierres de l'Infini (fil rouge des films Marvel) pour obtenir la toute puissance.



Habilement "teasé" par les réalisateurs Joe et Anthony Russo (Captain America : Civil War, Captain America : Le Soldat de l'Hiver), Avengers : Infinity War livre enfin quelques-uns de ses secrets. L'histoire débute après l'épisode de Civil War, qui a divisé les Avengers.



Tous les super-héros de la Maison des idées, ou presque, sont réunis dans cette aventure, et doivent s'allier bon gré mal gré. La liste donne le tournis : Iron Man, Doctor Strange, Thor, Captain America, Spider-Man, Hulk, Star-Lord, Groot, Rocket Racoon, Nebula, Gamora, Black Widow, Drax, Scarlet Witch, le Winter Soldier, Nick Fury, Hawkeye, Ant-Man, Vision, mais aussi Black Panther font partie de ce blockbuster historique.

À noter, Captain America aura un tout nouveau look dans le film : cheveux et barbe longue. Depuis qu'il a laissé tomber son bouclier et libéré ses amis prisonniers du gouvernement américain, Steve Rogers est en effet devenu un fugitif.



10 ans de films Marvel

Avengers : Infinity War est l'aboutissement de 10 ans de films. Un univers cinématographique qui a conquis la planète à partir de 2008, et la sortie du premier Iron Man de Jon Favreau, avec Robert Downey Jr. dans l'armure de Tony Stark, le playboy, milliardaire devenu super-héros. Un immense carton au box-office mondial, avec près de 600 millions de dollars de recettes. Les films se sont enchaînés ensuite à un rythme effréné, quasi industriel, avec plusieurs blockbusters par an.



Presque tous ont été d'énormes succès : Captain America (3 longs-métrages), Thor (3 aussi), Iron Man (3 également), Les Gardiens de la galaxie (2 volets déjà), Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, bientôt Black Panther et Captain Marvel... Avengers : Infinity War, attendu dans les salles obscures le 25 avril 2018, ne sera pas le dernier mastodonte cinématographique de Marvel. Loin de là. Mais il s'agit d'une pièce essentielle d'un édifice fascinant et sans limites.