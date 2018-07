publié le 30/01/2018 à 15:53

Marvel vient de dévoiler la première bande-annonce d'Ant-Man et la Guêpe, la suite du film Ant-Man sorti en 2015. On retrouve Scott Lang alias Ant-Man, vu pour la dernière fois dans Captain America : Civil War. Depuis cette aventure, il est considéré comme un fugitif, puisqu'il a rejoint l'équipe de Captain America, qui a refusé de signer les Accords de Sokovie. Ce texte oblige, entre autres, aux super-héros et héroïnes de révéler leurs identités civiles. Dans Ant-Man et la Guêpe, Scott devra donc affronter les conséquences de son choix.



On découvre ainsi dans ce premier trailer, que Scott Lang doit vivre avec un bracelet autour de la cheville pour que le gouvernent sache où il se trouve, mais aussi qu'Hank Pym et sa fille Hope Van Dyne (qui l'ont aidé à devenir un super-héros) sont aussi traqués par le FBI. Mais, un danger bien plus grand menace notre monde. On ignore encore de quel ennemi il s'agit, mais il (ou elle ?) a l'air de posséder un costume similaire à nos héros, qui lui permet de changer de taille.

Pour cette nouvelle mission, Ant-Man pourra compter sur l'aide de Hope qui devient la Guêpe. Elle possède aussi un costume qui lui permet de rétrécir, pour mieux battre ses adversaires. La bande-annonce est très rythmée avec ses scènes d'action et ne manque pas d'humour, deux ingrédients du succès de Marvel au cinéma depuis Avengers en 2011.