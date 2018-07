publié le 28/04/2017 à 17:36

Elle était très attendue. L'affiche finale de Valérian et la Cité des Mille Planètes vient d'être dévoilée, trois mois avant la sortie en salles le 26 juillet prochain. On y voit sur un fond blanc le V de Valérian et le casting cinq étoiles du prochain blockbuster de Luc Besson. On retrouve bien évidemment Dane DeHaan (Valérian), Cara Delevingne (Laureline), mais aussi Clive Owen (Commandant Arün Filitt) et Rihanna, dont le rôle est encore tenu secret. C'est aussi l'occasion de (re)découvrir les aliens du film, dont les premières apparitions dans les bandes-annonces, ont n'ont pas manqué d'alimenter les discussions. Certains rappellent les Na'vi de Avatar.



Plus encore, une mystérieuse figure féminine se détache de l'affiche. Elle se trouve en haut à droite et pour le moment, elle n'est pas apparue dans les trailers, où les images rappellent Le Cinquième Élément de Luc Besson, mais aussi Star Trek de J.J. Abrams, sans oublier la saga Star Wars de Georges Lucas. Elle pourrait peut-être incarner la grande méchante de l'histoire, celle qui essaye de détruire Alpha, la Cité des Mille Planètes.

L'affiche finale de "Valérian" en salles le 26 juillet Crédit : EuropaCorp

Valérian et Laureline sont des agents spatio-temporels, nés des plumes et des dessins, de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières dans les années 70. Luc Besson a adapté l'univers futuristes de ces derniers avec un long-métrage aux effets spéciaux qui s'annoncent stupéfiants. Dans ce monde aux allures paradisiaques, les deux héros devront réaliser une véritable course contre la montre pour empêcher la cité Alpha de sombrer dans l'apocalypse.