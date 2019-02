publié le 15/02/2019 à 18:02

Il s'agit de l'un des grands paris de l'année pour Netflix : adapter les comics Umbrella Academy de Gerard Way et Gabriel Bá. Les super-héros n'ont jamais été aussi populaires et cette fois ce ne sont ni des membres des X-Men, des Avengers, Defenders ou autre Justice League qui sont mis en avant.



L'histoire est simple : 43 femmes sont tombées enceintes instantanément et ont accouché simultanément aux quatre coins du monde. Elles ont donné naissance à des individus aux capacités surnaturelles. Plusieurs de ces êtres d'exception ont été recueillis par un mystérieux père adoptif qui a créé un groupe de super-héros baptisé "Umbrella Academy".

La série est portée par un casting hollywoodien : Ellen Page (Juno, X-Men, Inception), Robert Sheehan (Misfits, The Mortal Instruments), Tom Hopper (Game of Thrones, Merlin), David Castañeda (Sicario), la chanteuse Mary J. Blige... À ces talents s'ajoutent une réalisation soignée, des effets spéciaux dignes du cinéma et un scénario qui incite à enchaîner les 10 épisodes de la saison 1.

Sept héros, sept ambiances

Qui sont les héros de l'Umbrella Academy ? Ils n'ont pas de noms, du moins aux yeux de leur père adoptif qui les a analysés bien plus qu'aimés et éduqués. Sir Reginald Hargreeves les a simplement numéroté. De 1 à 7. Ils forment une famille dysfonctionnelle élevée par un chimpanzé parlant (et d'ailleurs très bien réalisé grâce à des effets spéciaux et une motion capture de qualité, merci La Planète la Singes) et une androïde qui leur sert de "mère". C'est elle qui a fini par leur donner de vrais noms.



Chacun dispose de pouvoirs particuliers. Numéro 1 (Luther) est très fort. Numéro 2 (Diego) peut retenir sa respiration à l'infini et il peut lancer des couteaux comme personne. Numéro 3 (Allison) peut modifier la réalité en récitant une formule enfantine. Numéro 4 (Klaus) peut léviter et contacter les morts.



Numéro 5 (qui n'a pas de vrai prénom) peut voyager dans le temps et l'espace. Numéro 6 (Ben) peut se transformer en monstre. Et Numéro 7 (Vanya) ne montre strictement aucun talent extraordinaire, si ce n'est un don pour le violon.

> Umbrella Academy | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix

Le mystère Numéro 7

Sans en révéler trop, sachez que la série sait très astucieusement jouer sur les mystères. Les différentes histoires personnelles, les flash-backs pour comprendre l'enfance des héros, les liens à réparer entre ces frères et sœurs ainsi que le cataclysme final tiennent très bien en haleine le spectateur.



Le premier épisode pose très efficacement les bases de toutes ces intrigues. On se doute que le personnage de Numéro 7 (joué par la toujours talentueuse Ellen Page) a un pouvoir. Elle picore des médicaments donnés par son père adoptif et on sent bien que ceux-ci ont un lien avec sa "normalité".



On retrouve là une intrigue semblable à l'histoire entre Jean Grey et le professeur Xavier dans X-Men. Le vieux professeur, inquiet du potentiel de son élève, fait tout pour cadenasser ses pouvoirs. Mais quels sont-ils ?

La fin du monde dans une semaine

Autre inquiétude : la fin du monde aura lieu dans 7 jours. C'est le voyageur dans le temps Numéro 5 qui réapparaît dans le présent mais toujours avec son corps d'enfant qui fait cette prédiction au reste de sa famille. Ils devront essayer d'éviter cette apocalypse malgré les mauvaises relations que les uns entretiennent avec les autres.



L'histoire d'amour impossible entre Numéro 1 et Numéro 3, la rivalité entre Numéro 2 et Numéro 1, la fille dont Numéro 3 tente de retrouver la garde, le sentiment de rejet de Numéro 7, la mort de Numéro 6 enfant et du père adoptif au début de la série, les étranges enquêteurs qui cherchent à retrouver à travers le temps Numéro 5, le fait que ce dernier soit bloqué dans le corps d'un enfant alors qu'il est bien plus vieux que les autres... Voilà autant de questions qui sont posées en une seul épisode et qui vous tiendront le temps d'une saison.



Tous les arcs narratifs ne sont pas égaux et on retrouve la force dramatique intra-familiale surtout dans le jeu d'Ellen Page. Vous vous attacherez à un ou deux arcs mais les autres, inférieurs, ne nuisent pas à la qualité globale de la série. La réalisation et la photographie sont soignés. Les super-pouvoirs ne prennent pas non plus le devant de la scène pour rester des actes isolés.



Les scènes d'action sont bien chorégraphiées et il y a quelques très bonne idées de mise en scène. L'humour tombe souvent à pic. Bref, c'est un plaisir de découvrir une histoire que l'on a pas déjà vu dix fois dans des séries, comics bien plus répandus ou dessins animés de notre jeunesse. Tous les super-héros ne peuvent pas en dire autant.