Tom Holland confirme que Peter Parker était bien dans "Iron Man 2"

Iron Man et Peter Parker dans "Iron Man 2"

publié le 27/06/2017 à 11:41

Quelques jours avant sa sortie, Spider-Man : Homecoming (12 juillet) ne lésine pas sur la promo. Lors d'un entretien pour le Huffington Post américain, Tom Holland, l'interprète de L'Homme-araignée a confirmé une vieille théorie de fans : la présence du jeune Peter Parker dans Iron Man 2, sorti en 2010. Certains fans pensaient effectivement que le petit garçon qu'on voit de dos à la fin du film avec le masque d'Iron Man lors de la Stark Expo n'est autre que Peter Parker.



Sept ans après la sortie du film, on sait enfin la vérité. "J'ai eu une conversation avec Kevin Feige [réalisateur des Avengers] il y a 20 minutes et peut-être que j'ai balancé un gros spoiler, mais maintenant, il est officiel. C'est cool. J'adore l'idée que Peter soit dans cet univers depuis le début", a confié Tom Holland au Huffington Post. Une révélation qui bouleverse quelque peu la chronologie des films Marvel. Car, si c'est bien Peter Parker dans Iron Man 2, cela voudrait dire qu'il a ensuite assisté à la bataille des Avengers contre les Chitauri à New-York (dans Avengers) et que son Oncle Ben serait décédé durant cette période.



Mais, on ne sait pas officiellement combien de temps s'écoule entre Iron Man 2, Avengers et Captain America : Civil War, film de la première apparition de Tom Holland en Spidey. Il est donc difficile de situer l'histoire de Spider-Man dans cette timeline, sauf si Peter Parker explique à Tony Stark qu'ils se connaissent depuis aussi longtemps dans Homecoming.

