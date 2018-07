publié le 28/11/2016 à 14:52

Les Pierres de L'Infini sont au cœur des films Marvel. Il s'agit de 6 pierres aux pouvoirs destructeurs qui assemblées donnent une puissance inégalable à celui qui les possède. Depuis Avengers 1, on en apprend à chaque fois un peu plus sur ces Gemmes que veut absolument récupérer Thanos pour devenir le maître de l'Univers. C'est d'ailleurs dans Avengers : Infinity War que super-vilain les aura toutes récupérées puisqu'on sait déjà que tous nos héros se retrouveront dans le film pour le combattre. Mais où donc peut se cacher la 6e Pierre, celle de l’Âme ?



Depuis 2012, on a découvert 5 Gemmes de l'Infini. La Pierre de l'Espace (le Tesseract ), la Pierre de l'Esprit (sur le front de Vision), la pierre du Pouvoir (l'Orbe dans Les Gardiens de la Galaxie), pierre du Temps (dans l'Oeil d'Agamotto de Doctor Strange) et celle de la Réalité (la pierre rouge dans Thor 2). Attention, spoilers après ce GIF !

La Pierre de l'Âme à Asgard ?

Heimdall, le gardien du Bifröst sur Asgard

Il manque donc une dernière pierre et selon le site Comic Book, celle-ci se trouve sur Asgard, le royaume de Thor. Plus précisément, elle serait détenue par Heimdall, le gardien du Bifröst (le passage entre Asgard et la Terre). En effet, la couleur de ses yeux correspond à la couleur de la pierre et il peut voir "toutes les âmes des 9 royaumes", comme il le confie dans Thor 2. Ce qui correspondrait à un des pouvoirs de la Pierre. Et notre bonhomme est au casting de Thor 3 qui logiquement devrait nous révéler cette Gemme et sûrement Thanos en train de la voler... Rendez-vous le 25 octobre 2017.