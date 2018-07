publié le 30/09/2017 à 08:31

Il va y avoir de la grosse bagarre dans Thor : Ragnarok. Le dieu d'Asgard et membre des Avengers devra s'attaquer à deux des plus grands méchants de la galaxie Marvel : Héla, la déesse de la Mort (redoutable Cate Blanchett) et Surtur, le démon. Dévoilés dans les trailers du film de Taika Waititi, ces deux personnages ont fait fortes impressions. Héla est prête à déclencher le Ragnarok : la fin de la civilisation asgardienne, pendant que Surtur essaye de brûler à tout prix notre héros.



Attendu le 25 octobre prochain, Thor : Ragnarok est bien parti pour clôturer la saga du dieu nordique. Avec son esthétique très coloré, en hommage au dessinateur Jack Kirby, cocréateur du personnage, et ses dialogues improvisés, le film promet de renouveler les films sur les Avengers qui gardent souvent la même recette.

Et on aura l'occasion de découvrir Surtur, dont la première apparition remonte à Journey Into Mystery (vol.1) # 97 en 1963, grâce aux talents de Jack Kirby et Stan Lee.

Un monstre géant de flammes

Thor et les Asgardiens contre le démon Surtur Crédit : Marvel

Surtur est l'un des démons les plus puissants des 9 Mondes, qui composent l'univers d'Asgard. Il est le souverain de Muspelheim, une planète composée de laves et habitée par les Démons de Feu. Odin combat Surtur dans sa jeunesse et l'enferme sous la croûte terrestre pendant des milliers d'années.



Comprenant qu'il ne pourra pas vaincre le dieu, Surtur décide de détruire la Terre, monde qu'Odin et Thor apprécient particulièrement. Vous vous en doutez, il n'arrive jamais à réduire notre planète en cendres, même si Loki l'aide souvent dans cette mission.





Des pouvoirs plus puissants que Thor

Avec ses 3 mètres de hauteur, Surtur s'impose facilement devant ses adversaires. Les limites exactes de ses pouvoirs sont d'ailleurs méconnues, tant son corps irradie et qu'il peut tout brûler sur son passage. Il est donc naturellement immunisé contre les fortes chaleurs et peut faire fondre la glace en un clin d’œil.



Immortel, Surtur est vulnérable au froid, même si ses flammes finissent par remporter la bataille. Il est souvent armé d'une gigantesque épée, appelée Crépuscule ou l'Épée du destin. En plus de trancher ses adversaires, Surtur peut créer des passages inter-dimensionnels avec cette arme.

Un être lié au Ragnarok

Surtur est lié à la destruction de la cité Asgardienne Crédit : capture d'écran

Il faut savoir que l'un des autres noms de Surtur est le "Seigneur de Ragnarok". Dans la mythologie asgardienne, il est associé à cette fin redoutée du monde de Thor car il peut réduire la ville en cendres en passant le Bifröst (le pont arc-en-ciel qui sépare Asgard des autres mondes) grâce à son épée. Nul doute que Héla ira chercher le démon pour l'aider dans sa quête ! Elle veut à tout prix détruire Asgard et semble près du but comme on le voit dans les trailers.



Thor aura peu de temps pour agir : il devra s'échapper de la planète Sakaar, réunir une nouvelle équipe de héros et rentrer à Asgard pour un combat de tous les dangers. il pourra aussi compter sur Hulk pour affronter le démon, même si on se doute que sa force ne sera pas très utile face aux flammes de Surtur.