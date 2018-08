Lennie James incarne Morgan Jones dans "The Walking Dead" et "Fear The Walking Dead"

publié le 16/08/2018 à 14:30

Annoncée pour le 7 octobre, la prochaine saison de The Walking Dead aurait dévoiler un nouveau secret de son intrigue. Après Shane (Jon Bernthal), ce serait au tour d'un autre personnage des précédents épisodes qui va faire son retour. Attention, la suite contient des spoilers.



D'un univers de zombie à un autre, il n'y aurait qu'un pas pour Lennie James. L'interprète de Morgan Jones dans The Walking Dead, qui a rejoint le spin-off Fear The Walking Dead pour la saison 4, serait en train de préparer son retour dans le monde de Rick Grimes.

Dans l'épisode de dimanche dernier de Fear The Walking Dead, Morgan confie effectivement son désir de retourner à Alexandria (en Virginie). Il arrive même à convaincre d'autres personnages de le suivre. Mais, une tempête se prépare et on devine que le retour de Morgan dans The Walking Dead prendra plus de temps que prévu.

Voir qu'il serait impossible. Qu'en est-il vraiment ? Ian Goldberg, le showrunner de Fear The Walking Dead, laisse planer le doute.

Un retour dans "The Walking Dead" plein "d'inattendus"

"Comme nous l'avons vu dans la première moitié de saison [de Fear The Walking Dead], Morgan a fait un très beau voyage. Il a démarré comme quelqu'un qui s'est enfui d'Alexandria, de ses proches, car il pensait que le meilleur moyen de vivre était d'être seul. Cela a changé [dans Fear The Walking Dead]", démarre le showrunner.



"Mais il y a encore une grande partie de Morgan qui est encore connectée aux personnes qu'il a quittées. Nous allons voir qu'il lutte encore contre d'autres démons qu'on découvrira au fur et à mesure de la saison. Il a peut-être dit qu'il souhaite rentrer à Alexandria, mais son voyage sera rempli de tournures inattendues. Nous sommes impatients de découvrir comment les spectateurs vont régir à ce voyage", poursuit Ian Goldberg.



Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir si Morgan sera bel et bien de retour dans The Walking Dead. Dans tous les cas, Lennie James n'a pas été photographié sur le tournage de la saison 9, contrairement à Jon Bernthal qui reprendra son rôle de Shane, le temps d'un épisode flashback. À moins que Morgan ne soit de retour dans la saison 10 de la série, qui n'a pas encore été annoncée.