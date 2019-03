publié le 22/03/2019 à 11:39

Aucun fan de Game of Thrones ne peut oublier le Red Wedding (Les Noces Pourpres). L'épisode 9 de la saison 3 où Catelyn Stark, Robb Stark et Talisa Stark sont sauvagement assassinés par les Lannister, dans un guet-apen organisé par les Frey. Quel rapport avec l'épisode 15 de la saison 9 de The Walking Dead, qui sera diffusé le lundi 25 mars 2019 ? Attention, la suite contient des spoilers.



Dans un tweet publié il y a quelques jours, le compte officiel de la série des zombies fait référence au Red Wedding et annonce la couleur, rouge sang, de The Calm Before. Le tweet est une photo de Walder Frey de Game of Thrones, l'instigateur du meurtre des Stark, avec cette légende : "On pose ça là". Le doute n'est plus permis, The Calm Before s'annonce comme l'épisode le plus brutal et sanglant de cette saison 9 de The Walking Dead.

Il sera donc adapté d'un des moments les plus violents des comics où la plupart des héros et héroïnes sont sauvagement assassinés par les Chuchoteurs, pendant le Harvest Festival [The Fair dans la série]. Les victimes sont ensuite décapitées par le groupe d'Alpha et leurs têtes posées sur des piques, face aux survivants des autres communautés. Le début de la semaine du 25 mars 2019 s'annonce ainsi très difficile pour les fans de The Walking Dead.

Just going to leave this here pic.twitter.com/8g0Rtdxckc — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 mars 2019