publié le 03/11/2018 à 10:02

C'est une mort attendue dans The Walking Dead et pourtant, certains en doutent. Depuis une semaine, la chaîne américaine AMC diffuse de nombreuses vidéos sur l'épisode 5, celui de l’apparition finale du shérif. Une campagne de communication suspecte pour une partie des fans, qui caressent l'espoir d'une survie du personnage.



L'épisode 4 se termine pourtant sur un cliffhanger : Rick finit empalé sur une tige rouillée, après une violente chute à cheval. Quant aux premières minutes de l'épisode 5, dévoilées par AMC, elles sont sanglantes : Rick parvient à s'extraire de la tige, remonter sur son cheval, le tout poursuivi par des zombies et en perdant beaucoup de sang.

La chaîne américaine essaye-t-elle de préparer au mieux les fans à dire au revoir à Rick en diffusant autant de vidéos (rien n'avait été fait de tel pour Carl) ? Ou est-ce une immense campagne de communication qui cache un retournement de situation spectaculaire ? RTL Super fait le tour des théories potentielles annonçant que le héros ne va pas mourir.

1. Il est sauvé par Anne

Anne et le mystérieux hélicoptère Crédit : capture d'écran AMC

C'est la théorie la plus en vogue. Anne, qui a abandonné Gabriel dans son ancien repaire [épisode 4], risque de croiser la route de Rick. Le voyant ainsi blessé et en difficulté, elle pourrait très bien décider de la sauver. Non par bonté d'âme, mais pour ensuite l'échanger.



Souvenez-vous, dans l'épisode 3, Anne doit apporter un "A" (un leader) au pilote afin d'embarquer dans l'engin et rejoindre un territoire inconnu. Rick deviendrait alors le prisonnier d'Anne et de la mystérieuse communauté qui possède l'hélicoptère. Mais si Rick est capturé, pourquoi ne le verra-t-on plus dans le reste de la saison 9 ? Le mystère reste entier.

2. Il est enlevé par les Chuchoteurs

Les Chuchoteurs dans les comics "The Walking Dead" Crédit : Image Comics

Annoncés pour la saison 9, les Chuchoteurs pourraient enfin apparaître dans l'épisode 5. Ils ne sont pas des morts-vivants, mais bel et bien les Chuchoteurs, des hommes et des femmes qui se déplacent en chuchotant, leurs corps recouverts de chairs de zombies. Ils peuvent très bien se cacher dans la horde de morts-vivants qui suit Rick.



Et étant les grands méchants de la saison 9, ils peuvent très bien enlever notre shérif et s'en servir ensuite pour un échange, lors de leur rencontre avec Alexandria. Car on le sait : dans les comics les Chuchoteurs entrent en guerre contre Michonne, Rick et leurs compagnons.



3. Il se sacrifie

Ce serait le dernier grand acte de Rick : sauver les siens d'une attaque de morts-vivants. Il entraînerait alors toute la horde sur le pont (au cœur de l'épisode 2), qui a été détruit. Sous le poids des zombies, le reste du pont s'écroulerait. Alexandria, la Colline, mais aussi le Royaume et le Sanctuaire seraient ainsi hors de danger, enfin jusqu'à l'arrivée des Chuchoteurs.