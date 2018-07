publié le 25/02/2018 à 08:00

Les zombies sont de retour. Deux mois après l'épisode 8 dévastateur, les fans vont découvrir la suite de la saison 8 de The Walking Dead. Diffusé le 25 février aux États-Unis et le lendemain en France, il fera 82 minutes. Une durée inédite pour cette saison, qui enregistre des scores d'audiences catastrophiques depuis ses débuts. AMC, qui diffuse la série, a alors mis le paquet pour recréer l'engouement chez les fans à grands renforts de teaser et d'interviews du casting. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Intitulé Honor (Honneur), on sait que l'épisode 9 va démarrer avec le personnage de Morgan qui surveille les Sauveurs, bloqués dans le Sanctuaire. Rappelez-vous : ils sont confinés dans leur quartier général entourés de zombies, guidés par Daryl dans le premier épisode de cette saison. Que nous réserve la suite ? Découvrez les 4 moments importants qui devront faire frémir ou émouvoir les fans...

1. Les adieux de Carl à sa famille et au public

C'est le moment le plus attendu et redouté par le public. Mordu par un zombie dans l'épisode 6, Carl est condamné à mourir comme il le révèle à ses proches dans l'épisode 8. Très affaibli par le virus qui commence à contaminer son organisme, Carl va devoir faire ses adieux à son père Rick, sa sœur Judith, mais aussi Michonne et ses autres compagnons. Son interprète Chandler Riggs à d'ailleurs expliqué dans un entretien pour The Hollywood Reporter, qu'"il fera tout pour enseigner ce qu'il sait à Rick et surtout le convaincre de ne pas tuer tous les Sauveurs, parce qu'il y a toujours des gens biens (...) Carl va essayer de lui transmettre une sorte d'humanisme".

Une scène qui devrait rappeler les derniers mots de sa mère Lori, disparue dans la saison 3. Après avoir accouché de Judith, Lori déclarait à son aîné : "Fais toujours le bon choix, mon amour. Promets-moi de toujours faire le bon choix. C'est tellement facile de mal se conduire dans ce monde. Alors si tu sens... si tu sens que c'est mal, ne le fais pas, d'accord ? Si c'est facile, ne le fais pas. Ne laisse pas ce monde te corrompre. Tu es tellement bon."

Reste à savoir si Rick parviendra à mettre son désir de vengeance de côté et qu'il ne se précipitera pas chez les Sauveurs pour affronter Negan. Dans tous les cas, il faudra prévoir un stock de mouchoirs pour cet épisode 9, qui devrait être tire-larmes.

2. Negan prépare (toujours) sa revanche

On s'en doutait, mais le leader psychopathe des Sauveurs n'est pas prêt de baisser les bras. Surtout après l'attaque surprise ratée d'Alexandria, la communauté de Rick, dans l'épisode 8. C'est Dwight, l'un des bras droits de Negan qui a prévenu nos héros et héroïnes. Nul doute que ce dernier commence à se douter qu'un traître se cache dans ses rangs. Dans l'un des teasers de la saison 9, on le voit d'ailleurs menacer Eugene (qu'il suspecte ?) et frapper un homme dont on ne voit pas le visage...

3. Les Sauveurs attaquent le clan des Scavengers

Jadis dans l'épisode 10 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Comme on le voit dans le teaser de l'épisode 9, Jadis et ses Scavengers vont être attaqués par les Sauveurs. Même si la cheffe de cette communauté n'a jamais vraiment rejoint le camp de Rick, elle va devoir faire un choix. Il se pourrait qu'elle essaye aussi de duper Negan qui va se venger en envoyant ses sbires. On la voit d'ailleurs en larmes sur une colline de déchets. Pleure-t-elle sa communauté perdue ? Le doute est encore permis. Et si une partie des siens est décimée par les Sauveurs, elle devrait peut-être rejoindre Rick pour se venger.

4. Mais aussi le Royaume d'Ezekiel

> The Walking Dead 8x09 Sneak Peek #4 Season 8 Episode 9 HD "Honor"

AMC a dévoilé il y a quelques jours un nouvel extrait de l'épisode 9. Ezekiel, qui a complètement perdu la foi depuis l'épisode 4. Brisé depuis la mort de sa tigresse Shiva, il va être forcé d'agir. Sa communauté sera attaquée par les Sauveurs et il va être capturé par Gavin l'un des lieutenants de Negan. L'ancien monarque se trouve à genoux devant son geôlier qui lui déclare : "Franchement, je t'aimais bien. Tu avais tout compris. Tu avais accepté ton sort, et puis Rick est arrivé. Et maintenant, tu vas mourir."



Un discours qui ne fait en aucun cas trembler Ezekiel, qui a réussi à sauver les siens. Il tente même d'amadouer Gavin : "J'ai fait un choix pour pouvoir me regarder en face. À ton tour maintenant ..." La suite, on l'aura le 26 février.