publié le 27/07/2017 à 08:09

La communauté The Walking Dead est en émoi. Des mois après la fin de la saison 7, un premier trailer des prochains épisodes de la série a été diffusé au Comic Con de San Diego. L'occasion de retrouver Daryl et Rick, les héros de la série d'ABC qui vont attaquer les Sauveurs et leur chef Negan, grâce à leurs nouveaux alliés. La bande-annonce de la saison 8 de The Walking Dead enchaîne les scènes d'actions et les assauts des zombies avant de se finir sur une scène qui fait parler d'elle. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Rick est alors allongé dans un lit, avec une barbe longue grisonnante. Derrière lui, une canne. Deux signes qui montrent que le héros a vieilli. Il n'en fallait pas plus pour que les fans s'emballent et pensent que tout ce qu'ils ont vu dans les saisons précédents n'est en fait qu'un rêve de Rick. Un scénario qui peut évoquer, par certains de ses aspects, la saison finale de Lost de J.J. Abrams, qui n'avait pas vraiment été apprécié du public.



Se pourrait-il vraiment que toute la série ne soit qu'une invention de l'imagination de Rick ? Certains éléments, mais surtout la parole de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead sont alors indispensables pour en savoir plus.

Une théorie qui remonte à 2014

En 2014, dans la saison 1, Rick est dans le coma après une fusillade. Lorsqu'il se réveille, il découvre des corps enveloppés dans des draps sur la route. Il apprend ensuite qu'une épidémie a transformé la moitié de la population en morts-vivants. Commence alors son aventure, longue de sept saisons. Mais depuis ce moment, certains fans pensent qu'il est encore dans le coma après la fusillade et qu'il imagine tout, comme l'explique à l'époque Screen Rant.



Robert Kirkman, le créateur du comics, tient rapidement à rectifier le tir et certifie que "tout est vrai dans The Walking Dead". Mais trois ans plus tard, la théorie est tout de même de retour. De quoi pourrait-il donc s'agir ?

Going on record to answer this: http://t.co/3lhUI6A3bW Rick is NOT still in a coma. The events of TWD are definitely happening. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) 24 octobre 2014

Un bond dans le temps plutôt qu'un rêve ?

C'est la théorie la plus en vogue sur les sites de fans. Une idée pas si folle, comme le souligne le site Comic Book. Dans le comics All Out War, on découvre la vie de Rick, deux ou cinq ans après la bataille contre les Sauveurs, qu'il a gagnée. Negan lui brise toutefois la jambe. Rick restera infirme à vie (d'où la canne dans le trailer), faute de soins.



Ce ne serait pas la première fois que la série dévoile des bonds dans le temps (comme dans les épisodes 8 et 9 de la saison 6). Andrew Lincoln (Rick) en a même teasé pour la saison 8 dans son entretien pour Comic Book : "Peut-être dans quelques épisodes, il peut y avoir un bond dans le temps". Il faudra patienter jusqu'au 23 octobre en France sur OCS Choc pour en savoir plus.