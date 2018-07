publié le 26/01/2018 à 11:06

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur la suite de la saison 8 de la série, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Plus que quelques semaines avant le retour de la saison 8 de The Walking Dead. Le 26 février, Rick, Carl et leurs compagnons reviennent pour l'épisode 9 très attendu par les fans. Après Chandler Riggs (Carl), c'est au tour de Lauren Cohan (Maggie) de se confier sur l'avenir de son personnage dans la série zombiesque.

Rappelez-vous, elle tombe dans l'épisode 8 dans un piège tendu par Simon, le bras droit de Negan. Il la force à retourner à la Colline pour reprendre la production de nourriture pour les Sauveurs, après avoir tué Neil. De retour à la Coline, Maggie tue un des Sauveurs qu'elle retient prisonnier.

"C'était une vengeance impulsive (...). Je croyais que Maggie naviguait dans ce monde avec un peu de compassion et d'espoir, mais là elle se dirige vraiment vers des directions différentes", démarre Lauren Cohan dans son entretien pour Entertainment Weekly.

Un changement brutal pour Maggie

C'est vrai que l'acte de Maggie a de quoi surprendre. Depuis de nombreux épisodes, elle montre qu'elle choisit la solution pacifique plutôt que de céder à la vengeance. Même après la mort de son compagnon Glenn au début de la saison.



"Plus que tout, je pense qu'elle est arrivée à un point de non-retour où elle réagit. On peut tous comprendre que la patience peut être mise à rude épreuve et qu'on essaye toujours de faire le bon choix, alors que vous avez juste envie de vous déchaîner", poursuit l'actrice.



Des déclarations qui ne manqueront pas d'agiter la communauté de The Walking Dead. Il va falloir s'attendre à un véritable changement pour Maggie. La survivante n'est pas prête d'arrêter son combat contre Negan et devrait même passer à la vitesse supérieure. "J'ai vraiment l'impression que Maggie est prête à exprimer sa colère contre Negan, et c'est de plus en plus précis", conclut Lauren Cohan.