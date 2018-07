publié le 27/11/2017 à 08:34

La saison 8 de The Walking Dead se poursuit. Rick et ses alliés la Colline et le Royaume poursuivent leur combat contre Negan et ses Sauveurs. Leur plan est bien huilé : assiéger le Sanctuaire grâce aux zombies et prendre d'assaut les avant-postes des Sauveurs. Mais, après cinq épisodes, la mécanique bien huilée de Rick commence à s'enrayer. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'épisode 6, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



À quelques semaines de la pause hivernale de la série, les showrunners ajoutent certains rebondissements à l'intrigue. On les attendait : dans le teaser de l'épisode 6, Michonne, Rosita, Daryl et Tara décident de ne plus suivre le plan de leur leader. Par groupe de deux, ils quittent Alexandria.

Maggie, la cheffe de la Colline, décide de garder les Sauveurs prisonniers par Jésus en vie. Elle compte les échanger contre des survivants des Communautés avec Negan. Mais, s'il refuse le marché, elle les tuera, ce qui ne plaît pas à Jésus. Quant à Ezekiel, après avoir perdu sa tigresse Shiva et sa couronne dans l'épisode 4, il est au plus bas. Enfin, Rick retourne chez les Scavengers, menés par Jadis, pour lui proposer un nouveau marché.



Rick est prisonnier des Scavengers

Il fallait s'y attendre. La cheffe des Scavengers, ces hommes et femmes qui survivent dans une décharge, n'est pas prête de rallier Rick comme le teaser de l'épisode 6. Le shérif d'Alexandria n'a pas peur de refaire confiance à Jadis, qui l'a trahit pour Negan à la fin de la saison 7. Cette fois, Rick n'a pas peur des menaces : Jadis accepte le marché, ou les Communautés viendront détruire les Scavengers. Jadis réfléchit à peine et refuse d'aider Rick, qui se retrouve prisonnier dans un container. Reste à savoir si le Royaume et la Colline viendront rapidement à sa rescousse.



Michonne et Rosita découvrent l'arme secrète des Sauveurs

Rosita et Michonne se rendent au Sanctuaire Crédit : capture d'écran YouTube

Dans l'épisode précédent, les lieutenants de Negan décident d'aller chercher "une arme d'assaut" pour contre-attaquer. Nombreux sont les spectateurs à penser qu'il s'agit d'une énorme mitrailleuse, voire de l'hélicoptère aperçu par Rick.



Michonne et Rosita, qui ont décidé de quitter Alexandria et donc de désobéir à Rick, pour observer la situation au Sanctuaire font une découverte. L'arme secrète de Negan est un camion chargé de baffles, diffusant un air d'opéra. Nul doute que les Sauveurs comptaient s'en servir pour éloigner les zombies du Sanctuaire. Daryl et Tara (qui arrivent pile au bon moment pour empêcher le camion d'arriver à bon port), détruisent le véhicule et la montagne de baffles.



Tara et Daryl veulent tuer Dwight

Nouvelle preuve que le plan de Rick commence à s'effriter. Tara et Daryl décident eux aussi de quitter Alexandria. Leur mission ? Tuer Dwight, l'un des bras droits de Negan, qui aident Rick et son camp depuis le Sanctuaire. Preuve aussi que Daryl tuera quiconque se mettra en travers de son chemin et qu'il veut à tout prix se venger (Dwight l'a torturé dans la saison 7). Quant à Tara, elle décide aussi de ne plus cacher sa soif de vengeance.



Le duo se rend donc au Sanctuaire, comme Michonne et Rosita. Pour leur dernière scène, ils surplombent le repaire des Sauveurs dans une sorte de benne à ordures, qui servira de char d'assaut. En effet, Daryl déclare aux survivantes : "On peut arrêter la guerre maintenant", tout en démarrant la voiture. Il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si le quatuor compte foncer dans le Sanctuaire ou suivre de nouveau le plan de Rick.



Carl se fait un nouvel allié

Carl, le fils de Rick, a recruté un nouvel allié Crédit : AMC / EW

Carl décide de désobéir à son père et de retrouver l'homme découvert dans l'épisode 1 de la saison 8. Notre jeune héros se rend donc dans la forêt où il rencontre Siddiq, ce nouveau personnage. L'homme lui explique qu'il a tué 237 zombies, pour "sauver leurs âmes", comme lui avait demandé sa mère. Loin de trouver cela stupide, Carl aide même Siddiq à attaquer des zombies qui passaient dans la forêt. Sauf que notre jeune héros a bien failli y passer... Il est sauvé in extremis par son arme et décide d'emmener Siddiq à Alexandria. "Tu es sous ma responsabilité maintenant", explique-t-il à son nouvel allié.