publié le 06/04/2018 à 07:32

Décidément, l'hélicoptère de The Walking Dead n'a pas fini de nous surprendre. Vu dans les saisons 1 et 8 par Rick, l'engin volant a fait une nouvelle apparition dans l'épisode 14 de cette semaine avec Jadis.



La survivante devait se faire évacuer de la décharge par l'engin, mais son plan tombe à l'eau lorsque Negan éteint la fusée de détresse qui devait servir au pilote à la repérer. À quoi sert cet hélicoptère et où se rend-il ? Le mystère reste entier. Attention la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Dans tous les cas, il faut reconnaître que l'hélicoptère redonne un intérêt à cette saison de The Walking Dead. Après la mort brutale de Carl dans l'épisode 9, la fin de la saison 8 commence de nouveau à s’essouffler après un épisode 14 sans grands enjeux. Le public a donc ce qu'il faut pour se poser de nouvelles questions autour de l'hélicoptère.

Le fameux hélicoptère dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Un nouvel indice sur l'arrivée du Commonwealth ?

Georgie, un nouveau personnage de "The Walking Dead" Crédit : AMC

C'est la théorie la plus probable puisque liée aux comics, qui sont en avance sur la série. Georgie, nouveau personnage introduit dans l'épisode 13, serait en réalité la version cathodique de Pamela Milton, présidente du "Commonwealth". Ce nouveau groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio.



On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements. Un hélicoptère pourrait donc facilement se trouver dans cette nouvelle communauté, qui aurait rencontré Jadis avant Maggie. Georgie aurait ainsi pu proposer à Jadis de la rejoindre, après le massacre de son groupe (épisode 10) par Simon et une partie des Sauveurs.

Un lien avec le spin-off " Fear The Walking Dead" ?

Morgan Jones va rejoindre "Fear The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Le crossover entre The Walking Dead et sa série spin-off Fear The Walking Dead se précise. Il se fera grâce à Morgan Jones, qui va rejoindre la saison 4 de cette dernière en avril prochain. Par quel moyen ?



L'hélicoptère pourrait être une possibilité puisque la dernière fois qu'on a vu ces engins volants, c'était dans la saison 3 de Fear The Walking Dead. Des héros du show peuvent donc être à son bord, et ils connaîtraient Jadis. Mais, comme la survivante n'a pas réussi à se faire repérer par le pilote, Morgan pourrait prendre sa place.





Une présence de l'armée ?

Certes, le virus a décimé une grande partie de la population, y compris ses gouvernements. Mais l’hélicoptère aperçu dans l'épisode 14 semble bien appartenir à l'armée américaine. Elle aurait pu survivre et se cacher des autres communautés. Reste maintenant à savoir comment Jadis serait liée à l'armée... On ne sait pas grand chose de ce personnage, inexistant dans les comics.



Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine, voire la fin de la saison 8 pour espérer avoir une réponse concernant l'hélicoptère.