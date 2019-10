publié le 13/10/2019 à 07:33

La saison 10 de The Walking Dead se poursuit. Si l'épisode 1 fait l'état des lieux de toutes les communautés après le terrible massacre des Chuchoteurs, l'épisode 2 se concentrera justement sur les ennemis de Michonne, Daryl et de leurs compagnons. Attention, la suite contient des spoilers.

Comme on le découvre dans le teaser, We Are the End of the World (Nous sommes la fin du monde) sera un épisode flashback qui va expliquer les liens d'Alpha et Beta. On découvrira comment ces deux super-vilains se sont rencontrés et pourquoi le géant au masque de chair putride a décidé de devenir le bras droit d'Alpha.

Plus encore, ce retour dans le passé nous permettra aussi d'en savoir plus sur Alpha et Lydia, au tout début de l'apocalypse. Le synopsis officiel précise : "Alpha tente d'endurcir Lydia avant la marche avec les morts ; les Chuchoteurs créent leur meute". Un épisode qui nous plongera dans une violente spirale, puisque depuis la saison 9, on a découvert qu'Alpha battait sa fille depuis des années.

> The Walking Dead Season 10 Episode 2 Trailer

Les tensions entre Gamma et Beta

Alpha menant un petit groupe de Chuchoteurs | Beta, peu convaincu par les manœuvres de Gamma pour la horde | La jeune Gamma aux ordres d'Alpha | Beta va-t-il se battre contre sa cheffe ?

La horde des Chuchoteurs compte une nouvelle membre. Aussi jeune que Lydia, Gamma est "très loyale à Alpha. Elle croit en son leadership, au mode de vie quasi-animal imposée par sa cheffe", précise le média américain TV Line. En d'autres termes, elle est l'opposé de Lydia, qui essaye tant bien que mal de trouver sa place à Alexandria.

Si la jeune Chuhocteuse a toutes les faveurs d'Alpha, ce n'est pas le cas de Beta comme on le verra dans l'épisode 2. Le teaser de We Are the End of the World (Nous sommes la fin du monde) en est la preuve. Beta n'est pas d'accord avec les méthodes de Gamma et en parle directement à Alpha.



"Elle déstabilise la meute", déclare-t-il dans le teaser. Gamma va donc semer la pagaille entre les deux leaders du groupe, ce qui pourrait profiter aux Communautés pour la guerre qui se prépare.