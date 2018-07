Le crossover entre "The Walking Dead" et "Fear The Walking Dead" aura bien lieu

publié le 27/11/2017 à 14:33

L'attente touche à sa fin pour les fans de zombies. L'émission Talking Dead, dédiée à la série The Walking Dead a annoncé le nom du personnage qui fera le lien avec Fear The WalkingDead, le spin-off de la série. Annoncé en octobre dernier lors du Comic Con de New York, il était très attendu par les fans qui essayent de trouver quel personnage ferait le lien entre les deux univers. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



C'est désormais officiel : c'est Morgan Jones, l'ex-membre du Royaume d'Ezekiel rejoindra la saison 4 de Fear The Walking Dead. Le média américain Entertainment Weekly précise qu'il faudra attendre 2018 pour découvrir Morgan dans ses nouvelles aventures. Il y aura même un rôle récurrent et non une simple apparition comme l'annonçaient les rumeurs.

"Même si Morgan sera dans Fear désormais, il reste encore beaucoup d'histoires à raconter sur son personnage, dans The Walking Dead. L'arc de Morgan dans la saison 8 l'a juste positionné pour aller dans Fear. Il était également important de voir le monde et les personnages de Fear, à travers des yeux nouveaux et familiers", a expliqué le showrunner Scott Gimple dans un message relayé par EW. Reste à savoir comment Morgan rejoindra les personnages de Fear The Walking Dead, dont le tournage de la saison 4 démarre cette semaine au Texas.